Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии второй части дороги Гала-Пираллахы - ОБНОВЛЕНО

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня состоялось открытие второй части автомобильной дороги Гала-Пираллахы.

Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева приняли участие на мероприятии.

Председатель открытого акционерного общества "Азеравтойол" Салех Мамедов проинформировал главу государства о проделанных работах. Было отмечено, что завершились работы по реконструкции 7-километрового второго участка в рамках проекта строительства автодороги Гала-Пираллахи протяженностью 21,6 км. Строительство дороги осуществлялось на основании "Государственной программы по социально-экономическому развитию города Баку и его поселков", а также "Плана дополнительных мер по усовершенствованию транспортной системы столицы", утвержденных распоряжениями президента Ильхама Алиева.

7-километровый участок автодороги Гала-Пираллахи первой технической категории имеет 6 полос движения. Ширина каждой полосы движения составляет 3,75 м. Для обеспечения удобного и безопасного передвижения пешеходов по краям дороги, ширина которой составляет 34 м, построены тротуары. Вдоль дороги с асфальтобетонным покрытием, проложены дренажные линии. Для того, чтобы маршрутные автобусы не мешали общему движению, вдоль дороги построены 14 остановок. После строительных работ там, где необходимо, установлены дорожные знаки и информационные табло, нанесена дорожная разметка. Все работы проделаны в соответствии с графиком, с соблюдением технологической последовательности и с высоким качеством. Основная цель реализации проекта заключается в обеспечении удобного и безопасного движения автотранспортных средств в направлениях центра города, Мардакян и Бильгя, а также Гала и Пираллахи.

Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие дороги.

Напомним, что 14-километровый участок дороги, состоящий из 4 полос движения, был сдан в эксплуатацию в октябре 2014 года. Строительство же второго шестиполосного участка было начато в 2015 году.