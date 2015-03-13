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    Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Барду

    Глава государства принял участие в открытии ряда объектов социального назначения

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ 12 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил поездку в Бардинский район.

    Как передает Report, глава государства принял участие в открытии ряда объектов социального назначения.

    Вначале президент Ильхам Алиев посетил памятник общенациональному лидеру в созданном в городе новом парке-бульваре, носящем имя великого лидера Гейдара Алиева, и возложил цветы.

    Затем Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия нового парка-бульвара имени Гейдара Алиева.

    Президент Ильхам Алиев посадил в парке дерево, ознакомился с эскизными проектами нового навесного моста, который будет построен на реке Тертер, и Карабахского государственного исторического музея, посмотрел хранящиеся на территории парка развалины древнего моста.

    Затем Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в новом жилом комплексе для 588 семей вынужденных переселенцев. Глава государства поинтересовался условиями, созданными в школе и детском саду комплекса.

    После этого Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Бардинского регионального центра "ASAN xidmət". Глава государства разрезал ленту в знак открытия центра, ввел новую службу в строй.

    Затем Президент Ильхам Алиев встретился с представителями общественности Бардинского района.

    В ходе поездки в Барду Президент Ильхам Алиев поинтересовался ремонтными работами, проводимыми в Бардинском мавзолее.

    В рамках поездки глава государства принял участие в открытии Детской школы искусств номер 1.

    В ходе поездки в Барду глава государства открыл автомобильную дорогу Моллаисалар-Велиушаги-Моллаахмедли-Серкарлар.

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