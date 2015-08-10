Али Гасанов: Президент серьезно обеспокоен гибелью журналиста и взял расследование под личный контроль

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев серьезно обеспокоен смертью сотрудника сайта Ann.az, последовавшей 8 августа в результате избиения и полученных физических травм.

Как сообщает Report, об этом сообщил помощник президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

Президент Азербайджана, расценив этот факт как угрозу для свободы слова и информации, независимой деятельности средств массовой информации, отметил, что обеспечение свободы СМИ, являющееся важнейшей составной частью принципов демократии, это высшая цель и приоритетные задачи азербайджанского государства. Нарушение этого принципа в корне недопустимо и противоречит интересам государства и сути проводимой политики:

"Президент Ильхам Алиев, получив информацию о случившемся, дал поручения Генеральной прокуратуре Азербайджанской Республики и министерству внутренних дел по тщательному расследованию в кратчайший срок происшествия, поиску преступников и привлечения их к ответственности, а также регулярному информированию главы государства и общественности о причинах произошедшего, хода следствия. Президент Азербайджана подчеркнул, что этот вопрос находится под его личным контролем и виновные будут найдены и понесут наказание в соответствии с законом.

Господин президент отметил, что и в дальнейшем под его личным контролем будут продолжены важные меры по обеспечению в Азербайджане фундаментальных прав и свобод человека, а также свободы слова и информации, независимости средств массовой информации, а также безопасности журналистской деятельности".