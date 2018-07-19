Президент Ильхам Алиев: Сегодня сотрудничество между Азербайджаном и Италией успешно развивается во всех направлениях

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ 18 июля Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым был устроен официальный прием в честь Президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы.

Как сообщает Report, на приеме присутствовали первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева и дочь Президента Италии Лаура Маттарелла.

Главы государств выступили на официальном приеме.

Выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева:

- Дамы и господа.

Еще раз приветствую вас в Азербайджане.

Добро пожаловать в нашу страну, господин Президент.

Хочу выразить признательность за награждение меня и Мехрибан Алиевой высокими орденами Италии. Я считаю это высокой оценкой нашей деятельности в области развития азербайджано-итальянских отношений.

Впервые в истории наших двусторонних отношений Президент Итальянской Республики прибыл с официальным визитом в Азербайджан. Уверен, что это знаменательное событие откроет новую страницу в развитии наших связей. Сегодня сотрудничество между Азербайджаном и Италией успешно развивается во всех направлениях, в том числе в политической сфере. Важную роль в этом деле играют взаимные визиты различного уровня. С удовлетворением вспоминаю свои визиты в Италию и нашу встречу с Вами. Принятие в 2014 году Совместной декларации о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Итальянской Республикой вывело наши связи на более высокий уровень.

Хочу особо отметить наше сотрудничество в экономической сфере. Италия занимает первое место среди торговых партнеров Азербайджана. В 2017 году выросли торговый оборот между нашими странами и объем экспорта из Азербайджана в Италию. Вот уже много лет налажены связи в области энергетики. Азербайджан тесно сотрудничает с действующими в этой сфере итальянскими компаниями. В результате официального открытия в мае этого года Южного газового коридора для азербайджано-итальянских связей в энергетической сфере могут открыться новые возможности. Большие объемы азербайджанской нефти транспортируются в Италию. В нефтяном импорте Италии Азербайджан занимает первое место, доля нашей страны в импортируемой Италией сырой нефти составляет 15 процентов. Введенный сегодня в строй полипропиленовый завод является прекрасным примером нашего сотрудничества в области промышленного производства. Наши страны сотрудничают и в других сферах, в том числе в области инфраструктуры, строительства, транспорта, сельского хозяйства.

Между нашими странами налажены богатые историко-культурные связи. Еще в XV веке были установлены политико-дипломатические связи между Азербайджанским государством Аггоюнлу и Венецианской Республикой, с 1469 по 1478 годы в Азербайджане функционировало посольство Венецианской Республики. В тот период азербайджанские дипломаты вели переговоры в Неапольском Королевстве. Должен отметить, что в 1972 году Баку и Неаполь стали городами-побратимами.

Успешно осуществляется сотрудничество в области культуры. В 2012 году в Риме состоялось открытие памятника гениальному азербайджанскому мыслителю Низами Гянджеви. При поддержке азербайджанской стороны была проведена работа по реставрации Римского форума. Совместные гуманитарные проекты, реализуемые при поддержке Фонда Гейдара Алиева, еще больше укрепляют наши связи в области культуры.

Азербайджан является одной из стран, активно участвовавших в 2015 году в «Милан Экспо» и в числе первых построивших там отдельный павильон. Наш павильон посетили 3 миллиона 200 тысяч человек.

На завтра предусмотрено открытие выставки, организованной Центром Гейдара Алиева совместно с итальянской Галереей Уффици. На этой выставке будут представлены хранящиеся в Галерее Уффици портреты великого сына азербайджанского народа, полководца и поэта Шаха Исмаила Хатаи и Шаха Тахмасиба. Хочу выразить признательность итальянской стороне по этому случаю.

Сегодня Азербайджан играет активную роль в обеспечении регионального сотрудничества и безопасности. Однако продолжающаяся уже более 20 лет агрессия Армении против Азербайджана чинит большие препятствия обеспечению мира в регионе. В результате этой агрессии были оккупированы 20 процентов признанной на международном уровне территории Азербайджана, более миллиона наших соотечественников оказались в положении беженцев и вынужденных переселенцев, против азербайджанцев осуществлена политика этнической чистки. Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, требующие безоговорочного вывода армянских вооруженных сил с территории Азербайджана. К сожалению, Армения по сей день игнорирует их. Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован исключительно на основе норм и принципов международного права, в рамках территориальной целостности Азербайджана.

В парафированном несколько дней назад между Азербайджаном и Европейским Союзом документе «Приоритеты партнерства», наряду с территориальной целостностью, независимостью и суверенитетом стран, нашла отражение приверженность поддержке неприкосновенности международных границ государств. В Декларации, принятой по итогам проведенного недавно в Брюсселе Саммита НАТО, государства-союзники еще раз выразили поддержку территориальной целостности, независимости и суверенитета Азербайджанской Республики, а также урегулирования конфликта на основе данных принципов. Надеемся, что Италия, как действующий председатель ОБСЕ, сыграет активную роль в разрешении армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

Выступление Президента Италии Серджо Маттареллы:

- Господин Президент.

Госпожа Первый вице-президент.

Представители правительства.

Дамы и господа.

Господин Президент, хочу выразить Вам признательность за высказанные мысли, полные внимания и уважения к Италии и итальянскому народу, гостеприимство, оказанное мне, моей дочери и сопровождающей меня делегации.

Очень рад, что первый официальный визит Президента Итальянской Республики в Азербайджанскую Республику совпал со столь важным периодом. Нынешний визит, позволяющий мне ответить взаимностью на визиты, совершенные Вами и Вашей супругой в нашу страну, проходит после проведения в минувшие месяцы в Риме столетия Азербайджанской Демократической Республики и накануне председательства Италии в ОБСЕ – организации, созданной в целях поддержки сотрудничества между государствами в условиях мира и диалога.

Взаимное доверие между нациями и народами, составляя вместе с уважением принятых во всем мире принципов международного права основу развития, является фактором, создающим необходимые условия для укрепления стабильности между государствами. Италия и Азербайджан уже более 25 лет являются свидетелями отношений, обладающих необычным развитием в рамках дипломатических связей. За это время были посеяны семена стратегического партнерства, направленного на дальнейшее укрепление наших связей во всех областях, в результате чего была создана сеть тесного обмена в культурной, официально-политической и торгово-экономической сферах, позволяющая расширить взаимную дружбу и партнерство двух стран. Наши взаимные связи, опирающиеся на древние и глубокие корни, в последние десятилетия еще более интенсифицировались.

В столице - городе Баку, на территории, где историко-архитектурная память недалекого прошлого сливается с динамичными следами современности, Азербайджан обладает восточными эпиграфами на латинском языке, дошедшими до наших дней. Данный факт подтверждает, что даже в древние времена эта территория представляла большое стратегическое значение для средиземноморского региона. В последние десятилетия данный факт нашел подтверждение в принятых нашей страной важных решениях.

Азербайджан, ни в коем случае не меняя традиционные позиции, исходя из географических и политических соображений избрал большую близость к крупным средиземноморским странам, к которым относится и Италия.

Мы рассматриваем настоящее и будущее Азербайджана сквозь призму налаживания важных связей между Европейским Союзом и Азербайджаном, вышеуказанного выбора, подкрепленного плодотворным сотрудничеством между Азербайджаном и Североатлантическим союзом.

В атмосфере, подчеркивающей необходимость защиты сосуществования религий и культур в условиях мира, стоящие перед нами большие трудности диктуют необходимость укрепления связей, направленных на устойчивость стабильности в регионе. Пример, продемонстрированный Азербайджаном в этой области, заслуживает высокой оценки.

Господин Президент, уже много лет наши страны в рамках многостороннего и, особенно, двустороннего сотрудничества успешно взаимодействуют в представляющих важное значение энергетическом и промышленном секторах. С чувством особого удовлетворения хотел бы отметить, что отношения между Италией и Азербайджаном, налаженные важные экономические связи, не слабея и не подвергаясь каким-либо ограничениям, годами обогащались культурными и социальными ценностями.

Увеличение в последние годы более чем вдвое количества виз на образование, выдаваемых азербайджанским студентам, мы считаем фактом, вселяющим особую смелость. Мы рассчитываем активно готовить молодых талантов Азербайджана, продолжать данное развитие в будущем, предоставив им возможности образования и обмена опытом с нашей молодежью.

Связи в культурной сфере имеют важное значение для обеих сторон. Италия намерена добиться дальнейшего углубления этих связей посредством высокопрофильных и важных проектов, являющихся результатом сотрудничества между научными и культурными учреждениями наших стран.

Господин Президент, столица Азербайджана демонстрирует посетителям привлекательные особенности с точки зрения культуры и исторической архитектуры, справедливо признанные культурным наследием человечества. Синтез значительного потенциала молодого и талантливого народа и преемственности является ценным наследием, направленным на построение будущего, основанного на мире, открытости миру, диалоге и прогрессе.

Италия останется искренним, решительным и верным партнером Азербайджана.