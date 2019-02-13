Президент Ильхам Алиев: "С 2019 года начинается новый этап наших реформ"

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ «С 2019 года начинается новый этап наших реформ. И это естественно, так как на состоявшихся в прошлом году президентских выборах азербайджанский народ вновь оказал мне большое доверие, и я пошел на эти выборы с повесткой реформ. Естественно, со второй половины прошлого года была проделана широкомасштабная работа, связанная с уточнением, определением и последовательностью реформ, и с начала нынешнего года был дан старт новым реформам.»

Как передаёт Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, эти мысли высказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 12 февраля в обширном интервью руководителю телеканала Real Миршахину Агаеву.

Глава государства отметил, что в Азербайджане реформы проводятся регулярно: «Их основу заложил в 1993 году великий лидер Гейдар Алиев. Именно с того года Азербайджан вступил в период стабильности и развития. Если вспомним те годы, то увидим, что самые большие политические реформы связаны с именем Гейдара Алиева. До того, как он пришел к власти, в Азербайджане существовала цензура. Вы тоже в то время как молодой журналист работали в условиях цензуры. Отмена цензуры стала очень серьезной реформой, проведенной Гейдаром Алиевым. Были проведены широкомасштабные реформы в деле привлечения инвестиций в Азербайджан, привлечения иностранных инвестиций. «Контракт века» - в то время на постсоветском пространстве не было ничего, что могло бы сравниться с этим. Эти реформы были проведены именно по инициативе Гейдара Алиева. Земельная реформа, в чем мы и сегодня идем по намеченному им пути, фермеры в Азербайджане не платят никаких налогов, кроме земельного. Не знаю, в какой еще стране мира можно увидеть нечто подобное? Проведены экономические реформы.

С 2003 года начался новый этап реформ, считаю, что в то время самой большой реформой стало принятие Государственной программы социально-экономического развития регионов, потому что она позволила нам определить стратегию развития страны по различным направлениям и в короткий срок добиться результатов в деле создания мощной инфраструктурной базы. Если вы помните те годы, в то время мы сильно отставали с точки зрения инфраструктуры. Были большие проблемы с электроэнергией, перебои, электричество подавалось по часам. Сегодня Азербайджан не только обеспечивает себя, но и экспортирует электроэнергию в большом объеме. В регионах не было газоснабжения. В Баку газоснабжение находилось на уровне примерно 50 процентов. Сегодня природный газ подается в самые отдаленные районы, которые даже в советское время не были газифицированы, уровень газификации достиг 95 процентов. Большое значение имеет реализация проектов питьевой воды, это – важный социальный вопрос. В 2003 году постоянное обеспечение качественной питьевой водой составляло всего 20 процентов. Сегодня этот показатель достиг 70 процентов. Правда, и 70 процентов не могут нас устроить. В Баку он превышает 80 процентов. Но это была большая реформа. Что касается других инфраструктурных проектов, то, к примеру, мы уже несколько лет оказываем 5 миллионам человек услуги по бесплатному медицинскому обследованию. За счет чего это стало возможным? За счет того, что в последние годы повсюду в нашей стране были созданы современные больницы, диагностические центры. То есть, такая возможность создана для того, чтобы сегодня мы использовали ее. Реформы, проведенные в экономической сфере, реформы, связанные с диверсификацией экономики страны, способствовали возникновению этих новых реалий.

Впервые мы попали в отчет Doing Business Всемирного банка в 2006 году. В то время мы занимали примерно 90-е, 95-е или 96-е место. Сегодня мы находимся на 25-м месте. Это – серьезная реформа. Это – революционная реформа, направленная на улучшение бизнес-среды, создание новых возможностей для инвестирования. Обратите внимание, мы опережаем многие развитые страны. Это очень серьезный вопрос. Поэтому нынешний этап реформ является логическим результатом реформ, проведенных в предыдущие периоды. А сегодня перед нами стоят новые задачи, новые вызовы. Мир меняется, происходящие на планете процессы вызывают беспокойство. Как видно, принципы международного права уже не играют особо большой роли. Поэтому каждая страна должна стараться максимально рассчитывать на собственные ресурсы. На самом деле мы уже много лет проводили эту политику. Основная цель заключалась в том, чтобы ни от кого не зависеть в экономическом отношении. Добившись экономической независимости, мы, конечно, увереннее предпринимаем политические шаги и в большей степени защищаем интересы нашей страны.

Поэтому основная цель начавшихся с 2019 года реформ – превратить Азербайджан в современную, развивающуюся, а в будущем – в развитую страну, устранить имеющиеся в стране недостатки, полностью исключить из повестки беспокоящие граждан проблемы, улучшить благосостояние людей, построить более сильное, могущественное государство. Мы проводим целенаправленную, всестороннюю политику в этом направлении, и укрепляем наши международные позиции, и выступаем с инициативами регионального сотрудничества. Сегодня Азербайджан превратился в транспортный центр Евразии. То есть, не в один из транспортных центров, а именно в транспортный центр, потому что коридоры Север-Юг и Восток-Запад проходят через территорию нашей страны. Мы очень эффективно использовали это географическое положение, создали мощную инфраструктуру. Сегодня в транспортных коридорах Север-Юг и Восток-Запад сотрудничают более 10 стран. И только одна страна участвует в обоих проектах, это - Азербайджан.

То есть, сегодняшние реалии, события, происходящие в мире и регионе, диктуют, что мы должны вести более эффективную работу, а прозрачность должна стать основным принципом. Могу сказать, что подготовленные в прошлом году и начатые в этом году реформы, в частности, реформы, проводимые в экономической, социальной и сельскохозяйственной сферах, позволяют нам получить дополнительные финансовые ресурсы. Вам известно, что недавно был предпринят очень серьезный шаг, связанный с повышением минимальной заработной платы, предприняты и другие социально ориентированные шаги. За счет чего нам удалось добиться этого? За счет того, что в первом месяце нынешнего года мы получили дополнительные доходы. Они были получены именно за счет прозрачности и правильного подхода. Эти доходы позволили нам создать дополнительные финансовые ресурсы. Мы могли направить эти финансовые ресурсы в различные сферы – на повышение резервов, реализацию инфраструктурных проектов. Но я решил, что полученные дополнительные финансовые ресурсы, в первую очередь, должны быть направлены на улучшение благосостояния граждан, и мы сделали это. Сильная социальная политика и впредь останется в нашей повестке дня как один из важнейших, самых главных вопросов».