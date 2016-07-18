Президент Ильхам Алиев: Развитие азербайджанского спорта - показатель нашего общего развития

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ "Развитие азербайджанского спорта - показатель нашего общего развития"

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики, президент Национального олимпийского комитета Ильхам Алиев в своей речи на церемонии официальных проводов азербайджанской делегации, которая примет участие в XXXI летних Олимпийских играх в бразильском городе Рио-де-Жанейро.

Подчеркнув, что борьбу на Олимпийских играх поведут 56 азербайджанских спортсменов, глава государства отметил, что это больше, чем на прошлой Олимпиаде. Выразив уверенность в том, что наши спортсмены достойно представят страну на Олимпиаде, президент Азербайджана довел до внимания, что в течение последних четырех лет они радовали нас на различных международных соревнованиях, чемпионатах мира и Европы, возвысили славу нашей страны, принесли ей большие победы.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан - спортивное государство. Это знает и признает вся спортивная общественность мира. В Азербайджане проводится целенаправленная политика, связанная со спортивным, Олимпийским движением. Именно в результате данной политики мы сегодня можем говорить об этих успехах. Продуманная политика, целенаправленная работа превратили спорт в важный общественный фактор в азербайджанском обществе. Сегодня в обществе с большим уважением относятся к спортсменам, они заняли достойное место в обществе. Число желающих заниматься спортом постепенно растет. Основная причина этого - успехи спортсменов и государственная забота о них.