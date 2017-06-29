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    Президент Ильхам Алиев присвоил высшие специальные звания четырем полковникам МВД - СПИСОК

    Один из них - полковник полиции Эмиль Рамиль оглу Усубов

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших специальных званий офицерам министерства внутренних дел Азербайджанской Республики.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, высшее специальное звание генерал-майора полиции присвоено следующим офицерам министерства внутренних дел Азербайджанской Республики:

    полковнику полиции Арзу Ариф оглу Дашдамирову

    полковнику полиции Эмилю Рамиль оглу Усубову

    полковнику полиции Огтаю Аскер оглу Керимову

    полковнику полиции Сафару Гусейн оглу Алиеву.

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