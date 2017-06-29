Президент Ильхам Алиев присвоил высшие специальные звания четырем полковникам МВД - СПИСОК

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших специальных званий офицерам министерства внутренних дел Азербайджанской Республики.
Как сообщает Report, согласно распоряжению, высшее специальное звание генерал-майора полиции присвоено следующим офицерам министерства внутренних дел Азербайджанской Республики:
полковнику полиции Арзу Ариф оглу Дашдамирову
полковнику полиции Эмилю Рамиль оглу Усубову
полковнику полиции Огтаю Аскер оглу Керимову
полковнику полиции Сафару Гусейн оглу Алиеву.
News DepartmentАвтор новости
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