Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанции "Белый город-1"

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии электрической подстанции "Белый город-1" на 110/35/6 кВт, построенной на территории Хатаинского района Баку.

Председатель правления ОАО "Бакыэлектрикшебеке" Баба Рзаев проинформировал Президента Ильхама Алиева о подстанции "Белый город-1", а также других недавно построенных подстанциях "Ази Асланов", "Кюрдаханы" на 110 кВт и 7 подстанциях на 35 кВт.

Глава государства из диспетчерского центра управления ввел в строй подстанцию "Белый город-1".

Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на отдельных участках подстанций.