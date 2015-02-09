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    Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанции "Белый город-1"

    Глава государства ознакомился с условиями, созданными на различных участках подстанции

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии электрической подстанции "Белый город-1" на 110/35/6 кВт, построенной на территории Хатаинского района Баку.

    Председатель правления ОАО "Бакыэлектрикшебеке" Баба Рзаев проинформировал Президента Ильхама Алиева о подстанции "Белый город-1", а также других недавно построенных подстанциях "Ази Асланов", "Кюрдаханы" на 110 кВт и 7 подстанциях на 35 кВт.

    Глава государства из диспетчерского центра управления ввел в строй подстанцию "Белый город-1".

    Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на отдельных участках подстанций.

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