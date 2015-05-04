Президент Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра Японии

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ 4 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с заместителем премьер-министра Японии, министром финансов Таро Асо.

Как отмечает Report, на встрече говорилось о значении проведения в Баку очередного ежегодного заседания Совета руководителей Азиатского банка развития, было подчеркнуто, что в результате проводимой в нашей стране успешной политики достигнуто большое экономическое развитие, отмечено значение предстоящих в Азербайджане первых Европейских игр, высоко оценены современные условия, созданные в нашей республике для проведения важных международных мероприятий.

Во время беседы было выражено удовлетворение высоким уровнем двусторонних азербайджано-японских отношений, состоялся обмен мнениями по вопросам развития связей между нашими странами в политической, экономической, гуманитарной сферах, в области информационно-коммуникационных технологий, туризма и др.