Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии воинской части Внутренних войск в городе Ширван

© President.az

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ 23 июня президент Азербайджанской Республики, Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев принял участие в открытии воинской части Внутренних войск министерства внутренних дел, расположенной в городе Ширван.

Как сообщает Report, министр внутренних дел, генерал-полковник Рамиль Усубов отдал рапорт главе государства.

Президент Ильхам Алиев был проинформирован о том, что строительство новых зданий в воинской части началось в 2012 году, в мае 2017 года строительные работы были завершены. В воинской части общей площадью 8,5 гектара построены штаб, казармы, столовая, медицинский пункт и другие здания. Здания оснащены централизованной инженерной коммуникацией, в том числе водо-канализационной, электрической, вентиляционной системами, мебелью и инвентарем. На территории созданы автомобильный парк, стрелковый городок, караульный пункт, склады, современный банно-прачечный комплекс. В учебном секторе воинской части в распоряжение военнослужащих переданы классы по стрельбе, связи, тактической подготовки, управлению автомобилем, организации дорожного движения и подготовке поваров. Все классные комнаты оснащены необходимым инвентарем, в том числе наглядными пособиями. Во дворе воинской части установлены спортивные сооружения. В будущем планируется возведение здесь четырехэтажной казармы.

В фойе здания штаба создан фотостенд, отражающий внимание и заботу великого лидера Гейдара Алиева и президента Ильхама Алиева об армейском строительстве. Комната для брифинга и служебные помещения в здании оснащены необходимым инвентарем. Здесь созданы все условия для несения службы военнослужащими на высоком уровне.

Глава государства побывал и в солдатской казарме. В казарме, построенном на современном уровне, созданы все условия для проживания и отдыха солдат. Казарма оснащена теплым полом, а также кондиционерами. Здесь есть широкая возможность для эффективного досуга солдат. В их распоряжение переданы комната для идеологических занятий, бытовые помещения, вещевой склад и парикмахерская. Одним словом, созданные здесь условия свидетельствуют о последовательном характере шагов, проводимых Азербайджанским государством по армейскому строительству, в том числе дальнейшему улучшению условий службы военнослужащих Внутренних войск. Это также показывает, что азербайджанские солдаты сегодня проходят службу в самых современных воинских частях. Несомненно, что все это стало возможным благодаря вниманию и заботе Верховного Главнокомандующего.

Затем глава государства ознакомился с вооружением, боеприпасами и техникой Внутренних войск. Сегодня Внутренние войска являются одним из самых современных воинских соединений как по боеспособности, так и по материально-техническому оснащению и военно-техническому оборудованию. Внутренние войска, являющиеся одним из важных структур единой системы Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики, достойно выполняют защиту интересов общества и государства, конституционных прав и свобод граждан от преступных посягательств, осуществляют охрану важных государственных объектов, коммуникационных сооружений, общественного порядка, выполняют другие задачи, установленные законодательством.

Затем президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в солдатской столовой воинской части. Здесь созданы все необходимые условия для полноценного питания солдат. В столовой могут одновременно питаться 320 солдат. В столовой есть помещения для хранения хлеба, рыбы, мяса, овощей, сухопродуктов, а также классная комната.

Медицинский пункт воинской части также отвечает современным требованиям. Здесь созданы необходимые условия для оказания военнослужащим медицинских услуг на высоком уровне. В пункте есть палаты, аптека, столовая, перевязочная и другие необходимые помещения. Здесь военнослужащим будут оказываться физиотерапевтические, стоматологические и другие медицинские услуги.

На территории воинской части проведена большая работа по благоустройству и озеленению.