Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии "Ветеринарного городка"

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии в Баку "Ветеринарного городка" министерства сельского хозяйства.

Как сообщает Report, глава государства разрезал ленту в знак открытия городка.

Президент Ильхам Алиев был проинформирован о созданных здесь условиях.

Было сообщено, что в "Ветеринарном городке" размещаются новые административные здания Государственной службы ветеринарного контроля при министерстве сельского хозяйства, Республиканской ветеринарной лаборатории и Ветеринарного научно-исследовательского института. Основная цель реализации проекта - улучшение работы ветеринарной службы, играющей большую роль в вопросах санитарии и охраны здоровья в республике, предотвращение распространения опасных инфекционных заболеваний, производство полезной и безопасной для здоровья человека продукции животноводства, защита населения от опасных для людей и животных болезней, укрепление материально-технической базы задействованных в этой сфере структур, а также создание условий для обеспечения их оборудованием и ветеринарными препаратами.

В заключение была сделана фотография на память.