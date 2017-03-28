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    Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Саатлинский район

    Глава государства принял участие в открытии недавно построенной подстанции Сарыджалар с напряжением 110/35/10 киловольт© Azertag.az

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ 28 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с визитом в Саатлинский район.

    Как сообщает Report, вначале глава государства возложил цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, воздвигнутому в центре города Саатлы.

    Глава Исполнительной власти Саатлинского района Сирагеддин Джаббаров проинформировал президента Ильхама Алиева о работе по благоустройству, проделанной на территории, прилегающей к памятнику.

    Глава государства также принял участие в открытии недавно построенной подстанции "Сарыджалар" с напряжением 110/35/10 киловольт.

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