Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Саатлинский район

© Azertag.az

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ 28 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с визитом в Саатлинский район.

Как сообщает Report, вначале глава государства возложил цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, воздвигнутому в центре города Саатлы.

Глава Исполнительной власти Саатлинского района Сирагеддин Джаббаров проинформировал президента Ильхама Алиева о работе по благоустройству, проделанной на территории, прилегающей к памятнику.

Глава государства также принял участие в открытии недавно построенной подстанции "Сарыджалар" с напряжением 110/35/10 киловольт.