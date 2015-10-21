Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Сабунчинского судебного комплекса

Баку. 21 октября.REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Сабунчинского судебного комплекса.

Как сообщает Report, сначала глава государства осмотрел стенды, где были представлены панорамы комплекса, а также проекты зданий современных судебных комплексов.

Президент Ильхам Алиев разрезал ленту в знак открытия Сабунчинского судебного комплекса.

Министр юстиции Фикрет Мамедов проинформировал главу государства о строительстве нового здания и высоком уровне созданных здесь условий.

Было сообщено, что здание построено в рамках реализуемого министерством юстиции проекта "Модернизация системы юстиции", финансируемого правительством Азербайджана совместно со Всемирным банком.

Строительство семиэтажного здания комплекса, общая площадь которого составляет 9 тыс. квадратных метров, началось в 2012 году. Строительные работы проводились в соответствии с самыми современными стандартами.

В фойе здания имеются стенды с фотографиями, отражающие внимание и заботу общенационального лидера Гейдара Алиева и Президента Ильхама Алиева о судебно-правовой системе в нашей стране. В комплексе расположены Сабунчинский районный суд и Бакинский административно-экономический суд номер 2.

Президент Ильхам Алиев ознакомился с судебными залами в здании.

Было сообщено, что в комплексе функционируют 14 судебных залов. В залах созданы все условия для участников судебного процесса. Здесь выделены комнаты для адвокатов, государственных обвинителей, свидетелей и исполнительных чиновников. Во исполнение Распоряжения Президента Азербайджана "О создании информационной системы "Электронный суд"" от 13 февраля 2014 года в комплексе имеется вся необходимая инфраструктура для применения электронного суда.

Глава государства выразил удовлетворение условиями, созданными в Сабунчинском судебном комплексе, дал поручения и рекомендации.