Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии религиозного комплекса "Имамзаде" в Гяндже

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился в Гяндже с условиями, созданными в религиозном комплексе "Имамзаде" после проведенных здесь работ по капитальному ремонту и реконструкции.

Как сообщает Report, вначале президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с представителями общественности республики и религиозными деятелями.

Церемония началась с чтения аятов из священного Корана.

Глава государства выступил на церемонии с речью.

Затем выступил председатель Управления мусульман Кавказа, шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде.

Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде подарил главе государства Коран.

Затем выступили архиепископ Бакинской и Азербайджанской Епархии Александр Ищеин, председатель религиозной общины горских евреев Милих Евдаев, руководитель Азербайджанской католической церкви Владимир Фекете и декан Гянджинского государственного университета Мубариз Юсифов.

Мубариз Юсифов преподнес президенту Азербайджана книгу "Гянджинское святилище Имамзаде".

После церемонии глава государства ознакомился с условиями, созданными в комплексе "Имамзаде".

Президент Ильхам Алиев был проинформирован о ремонте, реставрации религиозного комплекса "Имамзаде" и проделанной на прилегающей территории работе по благоустройству. Было отмечено, что работы по реконструкции и благоустройству здесь начались в мае 2010 года. Первое строение входа в комплекс "Имамзаде" - 17-метровый портал Баштаг. Общая длина данного портала составляет 24, ширина – 7,5, а высота – 17 м. По обеим сторонам въездных ворот из камня-кубика построены подсобные помещения. Благоустроенная территория комплекса составляет 10 га, в том числе 5,8 га – нынешняя площадь святилища. В целом, огорожено и облицовано кирпичом 6 га площади.

В комплексе построено основное трехэтажное здание общей площадью более 2 тысяч квадратных метров. Сюда входят мужская и женская комнаты для омовения, склад, административное и техническое помещения, гостиница. В комплексе функционируют два молитвенных зала для мужчин и женщин в отдельности. В здании очень искусно проделаны работы по облицовке образцами каллиграфии и изразцами. В распоряжение посетителей переданы также религиозная библиотека, конференц-зал, музей.

Глава государства побывал в мавзолее, где находится могила Ибрагима – сына пятого Имама Мухаммеда Багира.

Полномочный представитель председателя Управления мусульман Кавказа по западному региону Гаджи Тахир Аббасов от имени жителей города и верующих выразил главе государства глубокую признательность за заботу о нашей религии, за подаренное Гяндже это ценное произведение искусства.

На современном уровне сооружено в комплексе и здание для паломничества. Здесь с условием сохранения древнего облика построены два минарета высотой 45 м, два молитвенных зала и зал для паломничества. Общая высота последнего составляет 28 м, а строительная площадь – 842 кв. м. В комплексе "Имамзаде" построено также здание для жертвоприношений общей площадью 220 квадратных метров. В святилище есть и место для эхсана, состоящее из зала на 1000 человек и кухня. Общая площадь церемониального зала составляет 1300 кв. м.

Для отправления религиозных обрядов в комплексе имеются также залы поклонения Хусейнийя и Зейнабийя. Интерьер купола украшен узорами, выполненными масляными красками, и растительными орнаментами, а экстерьер покрыт кирпичом в декоративном стиле.

Было отмечено, что в ходе реконструкции особое внимание уделялось также благоустройству территории комплекса, асфальтирован участок площадью 10 тыс. кв. м, тротуары выложены декоративными камнями, сооружена современная система освещения. Здесь на площади около 40 тыс. кв. м проведено озеленение. Участок площадью 7 тыс. кв. м выложен плиточными камнями, построены две стоянки на тысячу автомобилей.

Основной фактор, стимулировавший создание столь волшебного облика комплекса, связан с большим вниманием, которое Президент Ильхам Алиев уделял проделанной работе. Неслучайно, глава государства в период ремонтно-реставрационного процесса трижды посещал этот комплекс, давал поручения и рекомендации для выполнения работ на высоком уровне. Президент Ильхам Алиев в различные годы подписал распоряжения о выделении из предусмотренного в государственном бюджете Резервного фонда Президента достаточно средств в целях реставрации комплекса «Имамзаде» в соответствии с нашими национальными архитектурными традициями и проведения на прилегающей территории работ по благоустройству. Реализовавшее проект Акционерное общество "Гянджакерпютикинти-2" при проведении ремонтно-реставрационных и строительных работ уделило особое внимание сохранению старинного архитектурного стиля.

Затем в религиозном комплексе "Имамзаде" был дан эхсан.

Историко-архитектурный памятник VIII века – известный в народе, как "Голубой купол", "Голубая мечеть" или "Синий Имам", комплекс "Имамзаде" - один из интереснейших архитектурных памятников города Гянджи и всей страны. Мавзолей – самый ценный памятник этого комплекса. Здесь похоронен сын пятого имама Мухаммеда Багира – Ибрагим.

По архитектурному стилю можно предположить, что мавзолей был построен в конце XIV – начале XV века, а окружающий комплекс – в XVII веке. Впоследствии мавзолей стал местом паломничества, и вокруг него были построены различные здания. Пир "Имамзаде", являющийся одним из ценных образцов средневековой азербайджанской архитектуры, был расположен на древнем караванно-торговом пути Востока. С древних веков "Имамзаде" был местом паломничества мусульман, прибывающих из различных регионов Азербайджана, а также других стран.

Комплекс "Имамзаде", подвергшийся в различные времена разрушениям, был отреставрирован в XIX веке. Наряду с тем, что этот религиозный памятник доказывает древность Гянджи, он также свидетельствует о месте и авторитете города в исламском мире. Комплекс находится на территории Гянджинского государственного историко-культурного заповедника и считается одним из интересных памятников средневековой азербайджанской архитектуры. Президент Ильхам Алиев, чутко относящийся к полной реставрации религиозно-исторических памятников страны и доведению их до грядущих поколений, уделил особое внимание ремонту и реставрации данного комплекса. Этот храм, куда люди приходят для поклонения, принял столь красивый облик именно благодаря распоряжениям и указаниям главы государства.