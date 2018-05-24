Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии реконструированной автомобильной дороги Локбатан-Гобу

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Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ 24 мая в Гарадагском районе состоялось открытие реконструированной автомобильной дороги Локбатан-Гобу.

Как сообщает Report, в открытии принял участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Председатель Правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства о технических показателях проекта.

Отметим, что на основании Распоряжения, подписанного президентом Ильхамом Алиевым в июле 2016 года, на строительство автомобильной дороги Локбатан-Гобу, соединяющей 2 населенных пункта с населением 47 тысяч человек и служащей улучшению грузовых и пассажирских перевозок, были выделены средства на сумму 2 миллиона манатов. Реализация проекта осуществлена качественно и на высоком уровне. Протяженность автомобильной дороги Локбатан-Гобу превышает 7 километров. На основании проекта дорога капитально реконструирована. Ширина проезжей части дороги составляет 7 метров. Вдоль дороги построены опорные стены протяженностью 450 метров. Реконструкция дороги осуществлена Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана. Одновременно Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершило за счет средств Целевого бюджетного фонда "Автомобильные дороги" реконструкцию 11,5-километрового участка автомобильной дороги Гобу-Хокмали. Ширина дороги составляет около 11 метров. Кроме того, на этой территории завершились строительные работы, связанные с автомобильной дорогой протяженностью 700 метров, ведущей к построенному для вынужденных переселенцев жилому комплексу "Гобу парк". Тем самым в поселке Гобу для вынужденных переселенцев обеспечен прямой выезд из нового городка на дорогу.

Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие дороги.