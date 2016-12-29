Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции Детского реабилитационного центра в Баку

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ В Баку состоялось открытие после реконструкции Детского реабилитационного центра министерства труда и социальной защиты населения.

Как отмечает Report, в мероприятии приняли участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, его супруга Мехрибан Алиева, дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева.

Министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов проинформировал главу государства о проделанной работе. Было отмечено, что Детский реабилитационный центр функционирует с 2003 года. В здании до сих пор не проводилось ремонтных работ и реконструкции. Реконструкция, начавшаяся в центре в 2015 году, завершилась на высоком уровне.

Президент Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в Детском реабилитационном центре.