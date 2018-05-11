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    Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии отеля "Динамо"

    Глава государства и его супруга разрезали ленту в знак открытия отеля

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ 11 мая в Баку состоялась церемония открытия отеля "Динамо".

    Как сообщает Report, в церемонии приняли участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

    Глава государства и его супруга разрезали ленту в знак открытия отеля.

    Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с созданными в отеле условиями.

    Затем президент Азербайджана встретился с коллективом отеля.

    В заключение было сделано фото на память.

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