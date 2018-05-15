Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания Современного образовательного комплекса имени Гейдара Алиева в Баку

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Сегодня состоялось открытие нового здания Современного образовательного комплекса имени Гейдара Алиева в Баку.
Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии.
Глава государства и его супруга разрезали ленту, символизирующую открытие комплекса и ознакомились с созданными здесь условиями.
Министр образования Джейхун Байрамов проинформировал президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву о проведенной в комплексе работе.
News DepartmentАвтор новости
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