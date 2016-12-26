Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового парка в Баку - ОБНОВЛЕНО

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового парка отдыха, разбитого перед Бакинским конгресс-центром.

Как сообщает Report, на территории бывшего машиностроительного завода имени Саттархана проделана широкомасштабная работа по благоустройству, здесь создан новый парк отдыха, отвечающий современным требованиям. Раньше, во время эксплуатации завода, эта территория была загрязнена смазочными и химическими веществами и пришла в непригодное состояние. В ходе строительных работ территория была очищена от наслаивавшихся здесь годами отходов, поверхностный слой почвы заменен, проделаны широкомасштабные работы по благоустройству.

Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие парка отдыха.

Глава государства и его супруга ознакомились с созданными в парке условиями.

Строительство парка осуществляла компания "Илк Иншаат". Парк, общая площадь которого превышает 7 гектаров, создан за короткий срок.

В этом уголке отдыха, спроектированном известным австрийским архитектором Йансом Хоффманом, проделана широкомасштабная работа по озеленению. На территории парка высажено более 300 различных видов деревьев, свыше 50 тысяч цветов и кустарников. Здесь имеются несколько видов платана, тутовника, железного дерева, ивы и дуба. В концепции озеленения парка отдыха учтены времена года. При проведении озеленения этого уголка были проанализированы флора и климатические условия и отдано предпочтение растениям и деревьям, завезенным из Италии. Для орошения зеленых насаждений создана современная дренажная система, проложены более 20 километров труб для капельного орошения и сооружены около 1000 опрыскивателей.

На территории созданы четыре различные зоны отдыха. В спортивной зоне парка установлены различные тренажеры и устройства. Специальные зоны в парке созданы и для детей, здесь уложено мягкое покрытие площадью около 2700 квадратных метров. На территории парка отдыха созданы фонтан и 3 озера общей площадью около 2200 квадратных метров. При создании озер были использованы современные технологии и оборудование. В парке также имеется ледовая площадка с синтетическим покрытием. Общая площадь площадки, которая будет функционировать во все времена года, составляет 2130 квадратных метров.

Парк отдыха оснащен современными инженерной системой, системами освещения и управления инфраструктурой из единого центра, камерами безопасности. В целом, со строительством этого парка полностью завершился проект благоустройства территории между Центром Гейдара Алиева и улицей Тебриз для содержательного отдыха наших граждан.