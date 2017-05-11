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    Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового моста в Пираллахинском районе

    Глава государства разрезал ленту, символизирующую знак открытия нового моста© President.az

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ 11 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового моста в Пираллахинском районе столицы.

    Как сообщает Report, президент ОАО "Азеравтойол" Салех Мамедов проинформировал главу государства о Пираллахинском мосте и подъездных путях. Новый мост находится на 23-м км автомобильной дороги Гала-Пираллахи. Длина моста составляет 442, ширина – 14, ширина полосы движения – 12 м.

    Глава государства разрезал ленту, символизирующую знак открытия нового моста.

    В заключение была сделана фотография на память.

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