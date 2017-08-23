Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового корпуса полной средней школы номер 257 в Баку - ДОПОЛНЕНО

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Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными после капитального ремонта и реконструкции в существующем здании полной средней школы номер 257 Хатаинского района города Баку, а также в новом корпусе этого учебного заведения. Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Глава Исполнительной власти города Баку Гаджибала Абуталыбов проинформировал главу государства о работе, проделанной в новом корпусе.

Было сообщено, что существующий корпус школы на 1176 ученических мест действует с 1974 года. В школе 38 классных комнат, 3 кабинета информатики, 3 лаборатории, спортивный и актовый залы, столовая. Существующий корпус этого учебного заведения капитально отремонтирован в соответствии с Планом мероприятий «Государственной программы по социально-экономическому развитию города Баку и его поселков в 2011-2013 годах», утвержденной Распоряжением, подписанным Президентом Ильхамом Алиевым в 2011 году. Здесь созданы все условия для получения школьниками образования на высоком уровне, классы оснащены необходимыми учебными пособиями.

Новый корпус школы – трехэтажный. В фойе создан фотостенд, отражающий внимание великого лидера Гейдара Алиева, Президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой к сфере образования.

Новый корпус построен в соответствии с мерами, предусмотренными в сфере образования в Плане мероприятий «Государственной программы по социально-экономическому развитию города Баку и его поселков в 2014-2016 годах», утвержденной Распоряжением, подписанным Президентом Ильхамом Алиевым в 2014 году. Здесь 24 классных комнаты, кабинет информатики, физическая, химическая и биологическая лаборатории. Дополнительный корпус на 672 ученических мест позволяет проводить уроки в односменном режиме. После сдачи в эксплуатацию нового корпуса в полной средней школе номер 257 будет 1848 ученических мест. В здании, построенном на современном уровне, созданы системы видеонаблюдения и оповещения о пожаре. Новый корпус оснащен интернетом, мебелью, инвентарем и другим необходимым оборудованием. Во дворе учебного заведения проведены благоустройство, озеленение, создана осветительная система.