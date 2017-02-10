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    Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового центра услуг в почтовом филиале номер 1 в Баку

    ​Глава государства и его супруга ознакомились с новым центром услуг

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня после реконструкционных работ, проведенных министерством связи и высоких технологий в почтовом филиале номер 1 в Баку, состоялось открытие нового центра услуг.

    Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии открытия.

    Министр связи и высоких технологий Рамин Гулузаде проинформировал главу государства о новом центре услуг.

    Было сообщено, что услуги, оказываемые гражданам структурами министерства связи и высоких технологий, будут предоставляться в новых центрах услуг, созданных в почтовых и телекоммуникационных зданиях. Первый центр услуг под названием "Шебеке" сдан в эксплуатацию в почтовом филиале номер 1 по улице Узеира Гаджибейли столицы. В центре установлены оборудования, соответствующие новейшим технологическим требованиям - современные лазерные принтеры, моноблочные компьютеры, киоски самообслуживания, терминалы обмена валюты и оплаты, АТМ, аппарат электронной очереди, применяемый в банковской системе (Q-matik), полностью обновленные абонентские ящики, создано сортировочное помещение, отвечающее современным требованиям.

    Глава государства и его супруга ознакомились с новым центром услуг. 

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