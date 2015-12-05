 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового центра госкомитета по имущественным вопросам

    Глава государства разрезал ленту в знак открытия центра

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ 5 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра информационных технологий и управления данными Государственного комитета по вопросам имущества.

    Глава государства разрезал ленту в знак открытия Центра.

    Ознакомившись с созданными в центре условиями, президент Азербайджана был проинформирован о регистрации, кадастре и управлении недвижимым имуществом, электронном учете земель, информационных системах адресного реестра и базе данных электронного кадастра.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi