Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового центра госкомитета по имущественным вопросам

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ 5 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра информационных технологий и управления данными Государственного комитета по вопросам имущества.

Глава государства разрезал ленту в знак открытия Центра.

Ознакомившись с созданными в центре условиями, президент Азербайджана был проинформирован о регистрации, кадастре и управлении недвижимым имуществом, электронном учете земель, информационных системах адресного реестра и базе данных электронного кадастра.