Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания Агсуинской районной центральной больницы

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ 29 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания Агсуинской районной центральной больницы.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев разрезал ленту в знак открытия больницы.

Информируя главу государства о проделанной работе, министр здравоохранения Огтай Ширалиев сообщил, что строительство Агсуинской районной центральной больницы на 160 коек началось в 2012 году и завершилось в конце 2015 года. В больнице, состоящей из основного здания, корпуса инфекционных заболеваний и туберкулезного диспансера на 15 коек, будут действовать родильное, терапевтическое, хирургическое отделения, отделения педиатрии, анестезиологии-реанимации, поликлиника. Кроме того, в больнице имеются отделения лучевой диагностики, гемодиализа, патологоанатомическое отделение, лаборатория. Все эти отделения обеспечены оборудованием и приборами, основанными на новейших достижениях медицины.

Затем президент Ильхам Алиев встретился с представителями общественности района.

В заключение было сделано фото на память.