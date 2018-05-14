Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии комплекса Бакинского международного морского торгового порта - ДОПОЛНЕНО

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Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ 14 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии комплекса Бакинского международного морского торгового порта в поселке Алят Гарадагского района столицы.

Как сообщает Report, министр экономики Шахин Мустафаев проинформировал главу государства о проделанной здесь работе. Было отмечено, что порт спроектирован и построен в соответствии с техническими требованиями, установленными для портов первой категории.

Проводимая Президентом Ильхамом Алиевым государственная политика, направленная на приведение транспортной инфраструктуры в соответствие с современными мировыми стандартами, дальнейшее увеличение транзитного потенциала нашей страны, его инициативы глобального масштаба вносят важный вклад в социально-экономическое развитие Азербайджана. В последнее время осуществляется важная работа по развитию транспортной инфраструктуры, играющей существенную роль в развитии экономики, в частности, ненефтяного сектора, расширению транзитных возможностей, создается современная транспортная инфраструктура, увеличивается транзитный потенциал. Все это приносит Азербайджану большие политические и экономические дивиденды, еще более укрепляет позицию страны в регионе и мире, повышает политическое и стратегическое значение нашего государства. В этом контексте, строительство комплекса Бакинского международного морского торгового порта, являющееся составной частью стратегии главы государства по превращению Азербайджана в важный транспортный и логистический центр региона, расположенный на пересечении транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, играет решающую роль в расширении транзитных возможностей страны.

Территория для строительства порта выбрана не случайно. Так, поселок Алят расположен на пересечении проходящих через территорию республики автомобильных и железных дорог, и после того, как откроются еще и водные пути, появляется основа для превращения данной территории в международный транспортный узел, обладающий широкими потенциальными экспортными возможностями. Таким образом, Азербайджан, обладающий важным геостратегическим положением на евразийском пространстве, многочисленными экономическими и торговыми связями, вступает сегодня в новый, современный этап развития морского транспорта.

Строительство нового комплекса Бакинского международного морского торгового порта началось во исполнение Распоряжения, подписанного Президентом Ильхамом Алиевым в 2007 году. В ноябре 2010 года с участием главы государства был заложен фундамент нового портового комплекса. В сентября 2014 года было сдано в эксплуатацию одно из портовых сооружений – паромный терминал, состоящий из двух причалов, а в январе этого года – терминал Ro-Ro, также состоящий из двух причалов. Порт охватывает территорию 117 гектаров и имеет 12 причалов. Грузоперевалочная способность порта составляет 15 миллионов тонн, в том числе 100 тысяч контейнеров, в год. Общая протяженность причалов – примерно 2100 метров. А протяженность опорной стены железо-бетонной конструкции, являющейся одним из самых последних инженерных новшеств, составляет 1777 метров. В порту построены 2 причала для судов типа Ro-Ro, универсальный сухогрузный и контейнерный терминал, состоящий из семи причалов, два паромных причала, а также причал для судов служебного флота. Второй причал Ro-Ro и паромные причалы оснащены подвесным пандусом с гидравлической системой, что обеспечивает безопасный подход судов к причалу, независимо от подъема и снижения уровня воды. Протяженность причала для судов служебного флота составляет 155 метров, к причалу могут одновременно подойти 11 судов. Здесь проделаны свайные работы – забиты в общей сложности 2502 сваи различные диаметра протяженностью 45 километров и средней глубиной – 26 метров. На этих сваях построена наземная инфраструктура порта. В целях предупреждения размывания береговой линии в западном направлении комплекса построена защитная стена протяженностью 1077 метров, обладающая специальной структурой.

В акватории порта проделаны дноуглубительные работы, построен входной канал протяженностью 7,5 километра и диаметром поворота 450 метров. Канал и акватория поворота позволяют обеспечить безопасный и свободный вход в порт всех видов судов, которые ходят в Каспийском море. В настоящее время в порт входят суда весом до 7000 - 8000 тонн, нынешняя глубина достаточна для этого. В ходе проектирования были учтены также возможности увеличения глубины в акватории порта, что в дальнейшем обеспечит свободный вход и более крупных судов.

В целях повышения эффективности погрузочно-разгрузочных операций в комплексе сооружены шесть 80, 40 и 32-тонных портальных крана производства Германии.

В рамках проекта были построены операционное здание порта, грузовые участки и склады, пункты пограничной и таможенной служб, в целом, 72 здания и сооружения различного назначения, продолжается проектирование международного терминала для пассажиров. Здесь созданы открытые и крытые склады. На контейнерной площадке создана специальная инфраструктура для размещения одновременно 1040 контейнеров и обслуживания 64 холодильных контейнеров.

Глава государства запустил комплекс Бакинского международного морского торгового порта.

На основании Распоряжения Президента Ильхама Алиева «О дополнительных мерах по ускорению строительства нового комплекса Бакинского международного морского торгового порта» от 13 апреля 2017 года заказчиком работ по продолжению и завершению проекта строительства данного комплекса было назначено Министерство экономики Азербайджанской Республики. Для своевременного и качественного выполнения задач, поставленных главой государства в этом направлении, подготовлен План мероприятий с указанием даты начала и завершения работ. Для достижения намеченных данным планом целей в строительстве по сегментам применялся двусменный режим работы. В результате предпринятых шагов удалось нарастить динамику работ в 5 раз по сравнению с предыдущим периодом. К строительному процессу были привлечены около 1500 человек и до 300 единиц техники различного назначения.

Генеральный план и общий проект нового портового комплекса подготовлены победителем международного открытого тендера - нидерландской компанией Royal Haskoning. Строительные работы проводились в двух частях территории порта – в сухопутном и морском сегментах. Строительные работы на территории комплекса выполнены местной компанией – ОАО Evrascon.

Здесь применены портовая система управления и информации и другие компоненты ИТ, которые обеспечат эффективное управление операциями, а также сооружена охранная система, соответствующая требованиям Международного кодекса по охране судов и портовых средств, установлены современные камеры, в целях разделения зон пограничного и таможенного контроля созданы зоны, состоящие из 1 участка импорта и 2-х - экспорта.

С помощью портовой операционно-информационной системы для быстрой и эффективной погрузки и разгрузки устанавливается время погрузки и разгрузки всех поступающих на территорию грузов – контейнеров, грузов, доставляемых посредством большегрузных автомобилей TIR, и процессы осуществляются в соответствии с данным графиком. Данная операционная система, работающая посредством интернета, немедленно информирует владельца груза о поступлении груза в бакинский порт и выходе его из порта. Применяемые здесь новейшие технологические и инженерные решения превращают комплекс в самый современный и удобный грузоперевалочный центр в регионе, отвечающий международным требованиям, повышают его транзитные и перевалочные возможности как важного транспортного узла.

В соответствии с требованиями концепции «Зеленый порт» во время строительства комплекса были учтены самые высокие экологические требования, для очистки сточных вод построены 3 различные установки. Обеспечение порта электроэнергией осуществляется из двух источников – Алятской электрической подстанцией и Сангачальской модульной электростанцией. Общая электрическая мощность проекта составляет 18 мегаватт. Кроме того, для бесперебойного обеспечения порта электроэнергией сооружена дизельная генераторная станция, состоящая из двух генераторов. В целях обеспечения снабжения питьевой водой на территории построен водный резервуар.

Глава государства был проинформирован о потенциале расширения Бакинского международного морского торгового порта в соответствии с динамикой увеличения объема потока поступающих в страну грузов, мерах, которые планируется принять в этих рамках в сегменте расширения порта в соответствии с ассортиментом и интенсивностью грузопотока, дополнительных возможностях, которые появятся в случае увеличения объема грузоперевалочной способности.

Наша страна расположена на международных транспортных коридорах Север-Юг и Восток-Запад, что, создавая богатый транзитный потенциал для нового порта, позволит ему выполнять функции стратегического транспортного узла в перевалке поступающих в страну, вывозимых из страны и транзитных грузов, обеспечит эффективный, быстрый и безопасный паромный переход по Каспийскому морю. Этот комплекс будет выполнять функции прямого грузосборочного пункта для железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс. Таким образом, появится основа для формирования эффективной и устойчивой логистической цепи, обеспечивающей сбор грузов, поступающих в страну по коридорам с северного, южного, восточного и западного направлений, в новом портовом комплексе и транспортировки их по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс в европейском направлении или судами – в восточном направлении. На прилегающей территории, включая территорию нового порта, планируется создать свободную экономическую зону, что обеспечит порт, как важный транспортный узел, более широкими возможностями для транзита и перевозки.

После ознакомления с комплексом глава государства встретился с сотрудниками порта и представителями строительных компаний.

В заключение была сделана фотография на память.

В последние годы под руководством Президента Ильхама Алиева работа по увеличению транзитного потенциала нашей страны, созданию современной инфраструктуры, обеспечивающей международные перевозки, и обновлению транспортного парка приобрела более интенсивный характер. Реализация таких важных проектов, как строительство Бакинского международного морского торгового порта, не только приумножает экономическую мощь Азербайджана, но и укрепляет его международные позиции.