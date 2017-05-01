Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии кампуса Бакинской высшей школы нефти

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ 1 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии кампуса Бакинской высшей школы нефти SOCAR, построенного в поселке Бибиэйбат Сабаильского района Баку.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие кампуса.

Было проинформировано, что строительство кампуса Бакинской высшей школы нефти было начато в апреле 2012 года. Общая территория кампуса составляет 7 га. Их них 47 тыс. кв. м составляет общая строительная площадь, а 42 тыс. кв. м - площадь основного корпуса. В кампусе имеются основной корпус, общежитие на 400 коек, фитнес-центр, стадион с искусственным покрытием на 1000 мест, две котельные, электроподстанция мощностью 10 киловольт, два водных резервуара, насосная, два теннисных корта, площадки для волейбола, баскетбола и легкой атлетики.

Основной корпус состоит из актового зала на 600 мест, плавательного бассейна, двух спортивных залов, раздевалок, аудиторного зала на 110 мест, столовой на 300 мест, учебных аудиторий, административных и служебных помещений, современных учебных лабораторий, библиотеки и детского сада с плавательным бассейном.

Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в кампусе Бакинской высшей школы нефти для учебно-образовательного процесса.