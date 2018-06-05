Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги в Геранбое

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ 5 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев открыл после реконструкции и восстановления автомобильную дорогу Делимамедли-Муздурлар-Гырыглы в Геранбойском районе.

Как сообщает Report, председатель Правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства о технических показателях дороги.

Было сообщено, что ширина проезжей части дороги протяженностью 20 километров составляет 6 метров. Дорога четвертой технической категории состоит из двух полос движения.

Строительство автомобильной дороги Делимамедли-Муздурлар-Гырыглы было осуществлено согласно подписанному в 2017 году Распоряжению президента Ильхама Алиева. Работа по реконструкции дороги завершилась в мае 2018 года. В ходе строительных работ были полностью соблюдены все технические требования. В рамках проекта проложены 300 погонных метров железобетонных водоотводных труб различного диаметра, в необходимых местах установлены около тысячи дорожных знаков и информационных табло, нанесена разметка протяженностью 50 километров. Эта дорога соединяет 15 пунктов с населением 15 тысяч человек. Строительство автомобильной дороги сыграет важную роль в улучшении транспортного сообщения прилегающих населенных пунктов с районным центром. Кроме того, строительство этой дороги будет способствовать развитию экономики и сельского хозяйства в регионе.

Глава государства разрезал ленту в знак открытия дороги.

В заключение было сделано фото на память.