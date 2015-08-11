Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра Гейдара Алиева в Джалилабаде

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ 11 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра Гейдара Алиева в рамках поездки в Джалилабадский район.

Как сообщает Report, глава государства в знак открытия Центра Гейдара Алиева разрезал ленту.

В Центре имеется выставочный зал площадью 110 кв. м, гримерная, большой и малый конференц-залы на 700 мест, амфитеатр, комнаты психологических консультаций для лиц, вступающих в брак, комната матери и ребенка, комнаты одежды, национальных танцев, управления центром. Здесь также будут функционировать курсы логического мышления, клуб веселых и находчивых, компьютерные курсы – виртуальный класс, курсы иностранных языков, художественная студия-комната для занятий скульптурой, комнаты для гимнастики и аэробики, кинозал в современном 3D-формате, фотостудия, зал для заключения браков, молодежный клуб, обычная и электронная библиотеки, комнаты для ковроткачества и шитья, интернет-кафе.

Затем Президент Ильхам Алиев встретился с отдыхающими здесь жителями района. Жители выразили признательность главе государства за внимание и заботу.

Президент Ильхам Алиев также ознакомился с зерновым хозяйством ООО "Авангард" в Джалилабадском районе.

Глава государства был проинформирован о крупном фермерском хозяйстве. Было сообщено, что в целях стимулирования повышения производства сельскохозяйственной продукции и дальнейшего улучшения продовольственного обеспечения населения за счет местного производства в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева продолжается процесс создания крупных фермерских хозяйств за счет Государственного земельного фонда. В соответствии с указанием главы государства в настоящее время в Агджабединском, Бейляганском, Кюрдамирском, Агсуинском, Имишлинском, Гаджигабульском, Джалилабадском, Сальянском, Хачмазском, Физулинском, Саатлинском, Шамахинском районах на участке более 30 тыс. га 15 субъектами предпринимательства создаются 19 крупных фермерских хозяйств. На создание этих хозяйств общей стоимостью 123,7 млн. манатов предоставлены государственные льготные кредиты в размере 54,8 млн. манатов.

Президенту Азербайджана было сообщено о льготных кредитах, предоставленных по Лянкяранскому экономическому району, в который входит и Джалилабад. Как было отмечено, до настоящего времени по Лянкяранскому экономическому району 2528 предпринимателям были предоставлены государственные льготные кредиты в размере 102,6 млн. манатов. За счет этих кредитов созданы более 11 тыс. новых рабочих мест. В то же время, 2250 предпринимателям предоставлены льготные кредиты в малом объеме - до 19 млн. манатов, за счет которых созданы до 4580 новых рабочих мест. В Джалилабадском районе более 530 предпринимателям предоставлены льготные кредиты в размере 21,7 млн. манатов, за счет которых создано более 2900 новых рабочих мест.

Затем Президент Ильхам Алиев осмотрел крупное фермерское хозяйство, созданное ООО "Авангард", ставшее победителем конкурса, на земельном участке площадью 1300 га на базе бывшего государственного предприятия сельскохозяйственного производства. Общая стоимость инвестиционного проекта хозяйства составляет 5,9 млн. манатов, 1,9 млн. манатов из которых - за счет личных средств предпринимателя, а 4 млн. манатов – за счет льготных кредитных средств. Хозяйство, действующее в основном в семеноводческой сфере, сыграет значимую роль в удовлетворении потребности в высокорепродуктивных пшеничных семенах за счет местного производства. В нынешнем году в хозяйстве посеяна яровая кукуруза, и ожидается, что средняя урожайность с каждого гектара составит более 10 тонн.

Для хозяйства построено офисное здание, насосные и автопарк для хранения техники. Посредством ОАО "Агролизинг" доставлена техника и агрегаты производства немецкой компании "Claas". В результате выполнения проекта созданы до 50 новых рабочих мест.

Глава государства дал указания по эффективному использованию созданных возможностей.