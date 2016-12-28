Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии центра ASAN Kommunal №1

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии центра ASAN Kommunal №1 в Баку.

Как сообщает Report, заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации президента Фуад Алескеров и председатель Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям Инам Керимов проинформировали главу государства о созданных в центре условиях.

Президент Ильхам Алиев выступил на церемонии.

Затем глава государства ознакомился с выездным ASAN qatar.

Было проинформировано, что выездные ASAN qatar, используя широкую железнодорожную сеть в нашей стране, имеющуюся инфраструктуру, коммуникационные линии и новейшие технологии, будут оказывать услуги гражданам на местах.