Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии битумной установки и пункта заправки сжиженного газа на Бакинском НПЗ

21 декабря, 2018 11:43

https://report.az/storage/news/f2e883453ad69cd7d4261cbc3b1c08ab/8b664a44-692e-44d1-be2b-33122eaeec72_292.jpg Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ 21 декабря состоялась церемония открытия новой битумной установки и пункта заправки сжиженного газа, построенных в рамках первого этапа проекта по реконструкции и модернизации, осуществляемого на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева. Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии.