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    Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии битумной установки и пункта заправки сжиженного газа на Бакинском НПЗ

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ 21 декабря состоялась церемония открытия новой битумной установки и пункта заправки сжиженного газа, построенных в рамках первого этапа проекта по реконструкции и модернизации, осуществляемого на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева.

    Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии.

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