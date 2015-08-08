Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Сиязань-Машриф - ФОТО

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ 8 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Сиязань-Машриф.

Как сообщает Report, президент Азербайджана разрезал ленту в знак открытия дороги.

Глава государства был проинформирован о том, что эта дорога с интенсивным движением, соединяющая несколько сел Сиязанского района, в связи с тем, что длительное время не ремонтировалась, пришла в непригодное состояние.

Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева от 11 июня 2012 года первоначально на строительство дороги были выделены средства в размере 7 млн., а затем 5,7 млн. манатов. Строительные работы, начатые в октябре 2012 года, завершились в мае этого года.

На дорогу, имеющую 3-ю и 4-ю категорию, шириной 5 метров, а в некоторых местах 7 метров, положен асфальт толщиной 10-11 сантиметров. Инженерно-технические сооружения вдоль дороги установлены на современном уровне. Этой удобной и благоустроенной дорогой, соединяющей 20 населенных пунктов района, протяженностью 37,1 километра, в целом, будут пользоваться 4700 жителей.