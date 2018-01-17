Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии административного здания Бакинской распределительной сети и подстанций

17 января, 2018 11:08

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии административного здания Бакинской распределительной сети Открытого акционерного общества "Азериишыг", расположенного в Хатаинском районе столицы, и подстанции номер 220, 110-киловольтной подстанции "Ясамал-1", 110-киловольтной подстанции "Гобу" и подстанции номер 120. Как сообщает Report, глава государства разрезал ленту в знак открытия. Председатель ОАО "Азеришыг" Баба Рзаев проинформировал президента Ильхама Алиева об административном здании и подстанциях.