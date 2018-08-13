Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Абшеронского логистического центра - ДОПОЛНЕНО

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ 13 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Абшеронского логистического центра.

Как сообщает Report, глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие центра.

Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью Абшеронского логистического центра.

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Директор Абшеронского логистического центра Зия Агаев проинформировал главу государства о проделанной работе. Было отмечено, что строительство центра началось в апреле 2017 года. Суточная грузоперевалочная мощность Абшеронского логистического центра, расположенного на историческом Шелковом пути, составляет 30 тысяч тонн, что равно примерно 11 миллионам тонн грузов в год. Посредством этого центра планируется экспорт сельскохозяйственной продукции Азербайджана в зарубежные страны. Предлагая все услуги, Абшеронский логистический центр обеспечивает экономию времени и сокращение расходов.

Предприятие начнет оказывать логистические услуги, обеспечив на первом этапе взаимосвязь железных и автомобильных дорог на территории 28 гектаров. А на втором этапе разработан проект для территории площадью 35 гектаров. После завершения этого этапа Логистический центр внесет большой вклад в географическое логистическое развитие как Азербайджана, так и Кавказа, а также в экономический прогресс нашей страны.

Центр принят как единый таможенный пункт. Импортные, экспортные и транзитные таможенные операции осуществляются находящимися на территории таможенными органами.

Сотрудничество партнеров логистической услуги еще более повысит эффективность и производительность. Основная цель в создании центра – обеспечить самыми современными методами желания клиентов. Для этого все услуги предоставляются посредством системы «одно окно» из единой точки. В целом, на предприятии работой обеспечены 350 человек.

Было подчеркнуто, что в Абшеронском логистическом центре услуги будут оказывать терминал вместимостью 2400 контейнеров, крупный грузовой терминал вместимостью 21 тысяча тонн, крытый склад площадью 8100 квадратных метров, открытая грузовая платформа и самая современная техника. В центре создан парк для грузовиков на 200 мест, построены железнодорожный мост и автомобильные дороги. Здесь сооружены трехэтажное таможенное, административное здания и здание по обслуживанию клиентов, а также здание по контролю за въездом и выездом, техническое здание и общественные объекты.

В центре имеются железнодорожные линии общей протяженностью 12 километров, включая 6 линий по приему поездов, 2 контейнерные линии, 2 открытые грузовые линии и 2 линии по разгрузке и погрузке на складской территории. На предприятии посредством терминала годовой грузоперевалочной мощностью 3,5 миллиона тонн также будет осуществляться перевозка импортных, экспортных и транзитных грузов.

Строительство Абшеронского логистического центра на территории поселка Локбатан, расположенного в центре исторического Шелкового пути, соединяющего на протяжении веков культуры и континенты, имеет особое значение. Территория Центра находится на перекрестке торговой, логистической и промышленной зон и в центре транспортных сетей. Создание этого предприятия вблизи ООО «Мейвели», Бакинского главного таможенного управления, Бакинского международного морского торгового порта в Аляте, торговых центров «Садарак» и «Бина», а также других бизнес-структур еще более повышает его экономическое значение. По приблизительным расчетам, в течение дня 750-800 грузовиков перевозят грузы со станций, находящихся в центре города, во внутригородские склады и рынки строительных материалов. Доставка этих грузов в городские пункты, магазины и рынки строительных материалов создает плотность в движении транспорта в столице и другие проблемы. Создание Логистического центра, наряду с решением этой проблемы, еще больше оздоровит экологическую ситуацию в Баку. Так, предусматривается, что объем грузов, которые будут направляться с прилегающих к Баку железнодорожных станций в Абшеронский логистический центр, составит 0,8 миллиона тонн. Таким образом, поступающие в Баку 2 миллиона тонн грузов будут направляться в расположенный за городом Абшеронский логистический центр. А это означает в среднем 125 тысяч грузовых автомобилей.

Этот важный инфраструктурный объект связан с железнодорожными маршрутами Баку-Тбилиси-Карс, Иран-Астара-Баку, Россия-Ялама-Алят. С началом функционирования железной дороги Баку-Тбилиси-Карс в полную мощность посредством этого центра появится возможность оперативнее осуществлять импортно-экспортные операции в соседние страны, а также мультимодальные грузоперевозки с территории Азербайджана.

Ознакомившись с деятельностью Центра, глава государства пожелал успехов коллективу.