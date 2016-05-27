Президент Ильхам Алиев принял участие в официальном приеме по случаю Дня Республики

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Сегодня во дворце "Бута" состоялся официальный прием по случаю национального праздника Азербайджанской Республики – Дня Республики.

Как сообщает Report, в официальном приеме принял участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Глава государства выступил с речью на мероприятии.

Затем состоялась церемония вручения государственных премий.

Соответствующим распоряжением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева были вручены государственные премии в сферах науки и литературы за 2016 год.

Государственные премии по науке были вручены Рамизу Мамедову, Эльбрусу Ализаде, Магерраму Гасанову и Закиру Эминову, по литературе – Фикрету Годже.