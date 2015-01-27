Президент Ильхам Алиев принял участие в конференции, посвященной итогам первого года реализации программы социально-экономического развития регионов

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Центре Гейдара Алиева состоялась конференция, посвященная итогам первого года реализации "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2014-2018 годах". Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в конференции.

Глава государства выступил на конференции со вступительной речью.

Затем выступили министр экономики и промышленности Шахин Мустафаев, министр сельского хозяйства Гейдар Асадов, председатель ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" Ахмед Ахмедзаде, председатель ОАО "Азерсу" Горхмаз Гусейнов.

Президент Азербайджана также выступил с заключительной речью.