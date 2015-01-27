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    Президент Ильхам Алиев принял участие в конференции, посвященной итогам первого года реализации программы социально-экономического развития регионов

    Глава государства выступил на конференции со вступительной речью

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Центре Гейдара Алиева состоялась конференция, посвященная итогам первого года реализации "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2014-2018 годах". Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в конференции.

    Глава государства выступил на конференции со вступительной речью.

    Затем выступили министр экономики и промышленности Шахин Мустафаев, министр сельского хозяйства Гейдар Асадов, председатель ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" Ахмед Ахмедзаде, председатель ОАО "Азерсу" Горхмаз Гусейнов.

    Президент Азербайджана также выступил с заключительной речью.

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