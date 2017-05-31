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    Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию судов "Джебраил" и "Губадлы"

    Одно из судов будет обслуживать принадлежащую SOCAR платформу 28 Мая, другое - платформу на месторождении Умид© President.az

    Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ 31 мая состоялась церемония сдачи в эксплуатацию новых снабженческих судов "Джебраил" и "Губадлы" флотилии Азербайджанского Каспийского морского пароходства.

    Как сообщает Report, в церемонии принял участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

    Председатель ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" Рауф Велиев и президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев проинформировали главу государства о технических параметрах, назначении снабженческих судов "Джебраил" и "Губадлы".

    Было сообщено, что оба корабля заменят старые суда, обслуживающие морские объекты SOCAR. Одно из судов будет обслуживать принадлежащую SOCAR платформу "28 Мая", другое - платформу на месторождении "Умид".

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