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    ​Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии проводов спортсменов, участвующих в XXXI летних Олимпийских играх

    Глава государства сфотографировался со спортсменами на память

    Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии проводов азербайджанской делегации, которая примет участие в XXXI летних Олимпийских играх в бразильском городе Рио-де -Жанейро.

    Как сообщает Report, глава государства, президент Национального олимпийского комитета выступил на церемонии с речью.

    Затем выступили министр молодежи и спорта Азад Рагимов, тренер сборной Азербайджана по греко-римской борьбе Акиф Алиев, паралимпиец Ильхам Закиев, борец греко-римского стиля Расул Чунаев. После выступлений спортсмены приняли олимпийскую присягу. Глава государства сфотографировался со спортсменами на память.

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