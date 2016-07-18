​Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии проводов спортсменов, участвующих в XXXI летних Олимпийских играх

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии проводов азербайджанской делегации, которая примет участие в XXXI летних Олимпийских играх в бразильском городе Рио-де -Жанейро.

Как сообщает Report, глава государства, президент Национального олимпийского комитета выступил на церемонии с речью.

Затем выступили министр молодежи и спорта Азад Рагимов, тренер сборной Азербайджана по греко-римской борьбе Акиф Алиев, паралимпиец Ильхам Закиев, борец греко-римского стиля Расул Чунаев. После выступлений спортсмены приняли олимпийскую присягу. Глава государства сфотографировался со спортсменами на память.