Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии, посвященной спортивным итогам 2017 года

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Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ 18 декабря в Национальном олимпийском комитете состоялась церемония, посвященная спортивным итогам 2017 года.

Как сообщает Report, в церемонии приняли участие президент Азербайджанской Республики, президент Национального олимпийского комитета Ильхам Алиев, первая леди, член Исполнительного комитета Национального олимпийского комитета Мехрибан Алиева.

Глава государства выступил на мероприятии.

Затем были вручены награды спортсменам и спортивным специалистам, достигшим высоких успехов в 2017 году.

За заслуги в развитии физической культуры и спорта в нашей стране президент Азербайджана вручил Агаяру Ахундзаде, Земфире Мефтахатдиновой, Наги Бабаеву, Фирату Гусейнову, Вагиду Давудову, Гарибу Алиеву и Кямалу Ахмедову нагрудные знаки и удостоверения почетного звания "Заслуженный деятель физической культуры и спорта", Аслану Ширалиеву - "Заслуженный журналист", Кямилю Искендерову - "Заслуженный врач".

Глава государства Ильхам Алиев вручил Эльхану Мамедову, Таиру Гезелу и Фариду Гаибову почетный диплом президента Азербайджанской Республики.

Ахаду Алиеву, имевшему особые заслуги в развитии физической культуры и спорта в нашей стране, были вручены документы о предоставлении персональной пенсии президента Азербайджанской Республики.

На мероприятии почетными грамотами президента Национального олимпийского комитета были также награждены Азер Гасанов, Намиг Аскеров, Гюльоглан Джаббаров, Хаял Ахмедов, Фаиг Гасанов, Расул Мухаммедов.

Президент Ильхам Алиев вручил группе спортсменов и спортивных специалистов, продемонстрировавших высокие достижения в 2017 году, ордена новых квартир.

Затем член Исполнительного комитета Национального олимпийского комитета, учредитель и руководитель Музея миниатюрной книги, заслуженный деятель искусств Зарифа Салахова преподнесла президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и первой леди Мехрибан Алиевой памятные подарки.

***10:09

Сегодня в Национальном олимпийском комитете проходит церемония, посвященная спортивным итогам 2017 года.

Как сообщает Report, в церемонии принимают участие президент Азербайджанской Республики, президент Национального олимпийского комитета Ильхам Алиев и первая леди, член Исполнительного комитета Национального олимпийского комитета Мехрибан Алиева.

Глава государства выступает на мероприятии.