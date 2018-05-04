Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии подачи питьевой воды в город Хачмаз

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Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ 4 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию систем водоснабжения и канализации города Хачмаз и открытии административного здания Хачмазского управления Открытого акционерного общества "Азерсу".

Как сообщает Report, председатель ОАО "Азерсу" Горхмаз Гусейнов проинформировал главу государства о проекте "Реконструкция систем водоснабжения и канализации города Хачмаз".

Затем президент Ильхам Алиев нажал кнопку, означающую начало подачи питьевой воды в город Хачмаз.