Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии подачи питьевой воды в город Хызы и поселок Алтыагадж

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Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ 4 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии по случаю завершения проекта "Реконструкция систем снабжения питьевой водой и создание канализационной сети в городе Хызы и поселке Алтыагадж".

Как сообщает Report, сначала глава государства встретился с общественностью района.

Затем председатель Открытого акционерного общества "Азерсу" Горхмаз Гусейнов проинформировал главу государства о проекте.

Финансируемый совместно правительством Азербайджана и Агентством международного сотрудничества Японии проект реконструкции систем снабжения питьевой водой и создания впервые канализационной сети в городе Хызы и поселке Алтыагадж рассчитан на улучшение оказания услуг снабжения питьевой водой и канализации 3300 человек в городе Хызы, 1500 человек – в поселке Алтыагадж с учетом перспектив до 2030 года. Проектом воспользуются в общей сложности 6,3 тысячи человек, включая население 3 сел района. Из-за отсутствия в Xызинском районе высокопродуктивных водных источников проект предусматривает обеспечение водоснабжения населенных пунктов за счет различных источников. Согласно проекту построены водоприемные сооружения в Дахардиби, считающемся основным источником воды для города Хызы и поселка Алтыагадж, продуктивностью 864 кубометра в день, Гарсе - продуктивностью 430 кубометров в день, Шафе - продуктивностью 240 кубометров в день и Еддибулаге - продуктивностью 40 кубометров в день. Построены 4 водохранилища общим объемом 1400 кубометров, с целью транспортировки воды из источников в резервуарный комплекс проложен магистральный водопровод протяженностью 18 километров. В рамках проекта в городе Хызы и поселке Алтыагадж завершено строительство сетей питьевой воды протяженностью 52,4 километра и канализации – 32,4 километра, а также 1513 смотровых скважин на сети, обеспечено подключение каждого дома и объекта к канализационной сети.

Созданная в ходе реализации проекта новая инфраструктура - от источника до последнего пользователя - включена в Систему географической информации ОАО "Азерсу", и эти данные отражены на цифровой карте. Один из элементов Системы географической информации – проект "Бина-кимлик" - создает возможность для считывания всех данных об абонентах с карты и проведения различных анализов. Сюда входят адрес абонента, средства связи, объем используемой воды, оплата и другая информация, необходимая для анализа. Проект создает возможность для своевременного прибытия на место аварии, что упрощает процесс эксплуатации и приводит к сведению потерь воды до минимума. Также есть возможность предварительного информирования абонентов о возможных перебоях.

В настоящее время завершается процесс тендера на строительство сооружений по очистке сточных вод в городе Хызы продуктивностью 1500 кубометров в сутки, в поселке Алтыагадж – продуктивностью 350 кубометров в сутки. До реализации нового проекта в городе Хызы эксплуатировались системы водоснабжения, созданные в 1985-1991 годах. Из-за того, что существующая в городе водная сеть протяженностью 29 километров пришла в непригодное состояние, не было нормального водоснабжения. Система снабжения питьевой водой в поселке Алтыагадж, созданная в 1980-х годах, также не отвечала эксплуатационным требованиям. 60 процентов жителей поселка снабжались питьевой водой в централизованном порядке. В городе Xызы и поселке Алтыагадж вообще не было канализационной системы.

Затем президент Ильхам Алиев ввел в действие систему подачи питьевой воды в город Хызы и поселок Алтыагадж.

В рамках проекта построено современное административное здание для Хызинского управления водоканала. B фойе здания установлен бюст великого лидера. Здесь будут оказываться услуги клиентам и действовать производственный отдел. B здании также созданы кабинеты технолога, инженера, бухгалтера, архив и склад. B зале заседаний создана возможность для проведения различных собраний, связанных с деятельностью структуры.

В заключение была сделана фотография на память.