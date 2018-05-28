Президент Ильхам Алиев принял участие на торжественном концерте, посвященном 100-летию АДР

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ 28 мая в Бакинском кристальном зале прошел торжественный концерт, посвященный 100-летию Азербайджанской Демократической Республики.

Как сообщает Report, на концерте присутствовали Президент Aзербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи.

Основу концепции музыкально-художественного вечера, подготовленного при поддержке Фонда Гейдара Алиева, составляют история провозглашения 28 мая 1918 года Азербайджанской Демократической Республики, достижения нашей республики за прошедшие 100 лет, позволившие ей войти в число независимых, сильных и развитых стран мира.

В концертной программе выступили известные деятели искусства.

В заключение они, вместе выйдя на сцену, исполнили государственный гимн Азербайджана.

К участию в концертной программе, продолжившейся около двух часов, в целом были привлечены свыше 670 человек – известные деятели искусства и творческий состав. Художественный руководитель концерта – заслуженный работник культуры Лала Кулиева.

Торжественная концертная программа транслировалась в прямом эфире на мониторе, установленном в Приморском национальном парке.

В заключение концерта в Приморском национальном парке состоялся праздничный фейерверк.