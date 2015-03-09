​Президент Ильхам Алиев принял участие на открытии Бакинского стрелкового центра

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ 9 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди, председатель Организационного комитета I Европейских игр Мехрибан Алиева и члены семьи главы государства приняли участие на открытии Бакинского стрелкового центра в столичном поселке Баладжары.

Как сообщает Report, министр молодежи и спорта Азад Рагимов проинформировал президента И.Алиева о центре.

Министр заявил, что здесь созданы все условия для проведения соревнований и тренировок по различным видам стендовой и пулевой стрельбы и добавил, что территория центра расширена и составляет 19,6 га.

Президент Ильхам Алиев разрезал символическую ленту.

Было отмечено, что согласно генплану Бакинского стрелкового центра здание и все установленное здесь оборудование полностью соответствуют требованиям Международной федерации по спортивной стрельбе. Здесь также построен отель для спортсменов, тренеров и гостей. В четырехэтажном отеле с террасой для гостей созданы все условия. В центре построены также парковка на 495 автомобилей, а также VIP парковка на 26 автомобилей.

Создание подобного современного комплекса даст возможность для проведения соревнований во время I Европейских игр "Баку-2015" по стендовой и пулевой стрельбе на высоком уровне.