​Президент Ильхам Алиев принял участие на церемонии открытия отеля "Интурист"

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ 5 мая состоялось открытие отеля "Интурист". Как сообщает Report, на церемонии открытия отеля приняли участие президент Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева.

Глава государства разрезал ленту в знак открытия отеля.

Президент Ильхам Алиев был подробно проинформирован об отеле. Было отмечено, что пятизвездочный отель относится к "Absheron Hotel Group". Новый отель построен в архитектурном стиле бакинской гостиницы "Интурист", известной не только в Азербайджане, но и в бывшем СССР. Новый отель, оживляя воспоминания о старом "Интуристе", одновременно привлекает внимание уникальным архитектурным решением. Было отмечено, что в пятиэтажном здании функционируют 150 стандартных и сьют-номеров, а также SPA-салон, библиотека, зал заседаний и ресторан.

Глава государства ознакомился с созданными в отеле условиями.

Затем президент Ильхам Алиев встретился с коллективом отеля.