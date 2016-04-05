Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента Международной федерации тяжелой атлетики Тамаша Аяна.

Как сообщает Report, отметив, что идущие в Азербайджане и столице Баку процессы развития произвели на него глубокое впечатление, президент Международной федерации тяжелой атлетики Тамаш Аян сообщил, что стал свидетелем того, что за два года, прошедших с его предыдущего визита, наш город стал еще краше.

Подчеркнув, что Азербайджан уже превратился в место, где проходят важные международные мероприятия, гость передал свои поздравления по этому случаю. Тамаш Аян подчеркнул, что в прошлом году в Баку на высочайшем уровне прошли первые Европейские игры. Касаясь значения того, что в июне этого года Баку будет принимать соревнования "Формула-1", Тамаш Аян сказал, что эти соревнования во всем мире наблюдают с большим интересом, для отслеживания соревнований в Баку из европейских стран прибудет большое количество туристов.

Глава государства выразил уверенность в том, что соревнования "Формула-1" вызовут большой интерес, высказал надежду на то, что нашу страну с этой целью посетят многочисленные туристы.

На встрече была подчеркнута важность внимания на государственном уровне к развитию ряда видов спорта в Азербайджане, в том числе тяжелой атлетики, отмечено, что Азербайджан вносит большой вклад в международное сотрудничество в области спорта.