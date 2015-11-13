Президент Ильхам Алиев принял делегацию Великобритании

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию Великобритании, в которую вошли член Палаты лордов Великобритании, представитель Лейбористской партии, учредитель компании Senate Consulting Ltd, проектный директор книги "Discover Azerbaijan: Baku 2015 edition" лорд Дэвид Эванс, представитель Консервативной партии лорд Ричард Ризби, члены парламента Великобритании, представители Лейбористской партии Роджер Данкан Годсифф, Стефан Джеймс Маккабе, Патрисия Скотланд и исполнительный директор компании Senate Consulting Ltd Каролин Миншель.

Как сообщает Report, глава государства выразил надежду, что визит делегации Великобритании в Азербайджан станет хорошей возможностью для близкого ознакомления с нашей страной и послужит укреплению успешно развивающихся двусторонних связей. Подчеркнув, что наше сотрудничество охватывает достаточно широкие направления, в том числе политическую, экономическую, энергетическую сферы, безопасность и другие области, президент Ильхам Алиев сказал, что большое значение имеют также межпарламентские связи между нашими странами.

Член Палаты лордов Великобритании, представитель Консервативной партии лорд Ричард Ризби отметил, что его страна заинтересована в развитии двусторонних связей с Азербайджаном. Гость подчеркнул, что мнение президента Азербайджана Ильхама Алиева по международным вопросам всегда представляет для них большой интерес.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с урегулированием армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.