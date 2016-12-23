Президент Ильхам Алиев вручил награды отличившимся за высокие достижения в 2016 году спортсменам - СПИСОК - ОБНОВЛЕНО

*** 11:03

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ В Национальном олимпийском комитете прошло мероприятие, посвященное спортивным итогам 2016 года.

Как сообщает Report, на церемонии принял участие президент Азербайджана, президент Национального олимпийского комитета Ильхам Алиев.

Глава государства выступил на мероприятии.

Затем были вручены награды спортсменам и спортивным специалистам, завоевавшим высокие достижения в 2016 году.

Президент Азербайджана вручил нагрудные знаки почетного звания "Заслуженный деятель физической культуры и спорта" Тарверди Аллахвердиеву, Чингизу Эйвазову, Сеймуру Ахадову, Вагифу Фейзуллаеву, Олегу Крапивину, Фирудину Гурбанову, Гамиду Мамедъярову и Бахрузу Салехли за заслуги в развитии физической культуры и спорта в нашей стране.

За особые заслуги в развитии физической культуры и спорта в нашей стране Абасу Азимову и Гахраману Мамедъярову были вручены документы о присуждении персональной стипендии президента Азербайджанской Республики.

Глава государства вручил ордена "Олимпия" Национального олимпийского комитета олимпийскому чемпиону Радику Исаеву и судье международной категории Хиджрану Шарифову за высокий профессионализм, проявленный в управлении соревнованиями на Олимпиаде в Рио.

За особые заслуги в развитии неолимпийских видов спорта в Азербайджане Нурлан Асланов, Бахтияр Аббасов, Аяз Мамедов, Васиф Исмайлов, Шамси Байрамов, Рамал Асланов, Адиль Алиев, Заур Ахундов, Нариман Гулиев и Эмин Гаджиев были удостоены почетных грамот президента Национального Олимпийского комитета.

Президент Ильхам Алиев вручил ордера на новые квартиры группе спортсменов и спортивных специалистов, показавших высокие результаты в 2016 году.

Затем член Исполнительного комитета Национального Олимпийского комитета, учредитель и руководитель Музея миниатюрной книги, заслуженный деятель искусств Зарифа Салахова вручила президенту Азербайджана памятные подарки, пожелала главе государства успехов в его деятельности.