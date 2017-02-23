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    Президент Ильхам Алиев принимает участие на 3-ем заседании министров в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора"

    В Центре Гейдара Алиева начало работу 3-е заседание министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ В Центре Гейдара Алиева в Баку начало работу третье заседание министров в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора".

    Как сообщает Report, на заседании принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

    На мероприятии также  принимают участие представители из более чем 10 стран. 

    По итогам заседания планируется подписать совместную декларацию.

    Далее планируется проведение пресс-конференции министра энергетики Натига Алиева совместно с вице-председателем Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем. 

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