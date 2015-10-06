​Президент Ильхам Алиев прибыл в Уджарский район - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Уджарский район.

Как сообщает Report, cначала глава государства возложил цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в центре города Уджар.

Глава Исполнительной власти Уджарского района Мансур Мамедов проинформировал президента Ильхама Алиева о работе, проведенной вокруг памятника.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с птицеводческим промышленным комплексом ООО "Уджар Агро".

Главе государства было сообщено, что производственная мощность предприятия составляет 9,5 тыс. тонн мяса птицы в год. Производимая на предприятия продукция из мяса птицы 65 наименований представлена под брендом "Марджан".

Было отмечено, что основной производственный процесс проводится на пяти участках – предубойного шока, забоя, охлаждения, разделки и расфасовки.

Затем Президент Ильхам Алиев был проинформирован об инвестиционных проектах, финансируемых за счет государственных льготных кредитов по Аранскому экономическому району.

Исполнительный директор Национального фонда помощи предпринимательству Министерства экономики и промышленности Ширзад Абдуллаев проинформировал Президента Ильхама Алиева о том, что по Аранскому экономическому району до 11 400 предпринимателям выданы кредиты в размере около 620 млн. манатов. 445 млн. манатов из них составляют льготные кредиты. Затем глава государства ознакомился с условиями, созданными на предприятии по переработке мяса птицы и фабрике по выращиванию бройлеров.