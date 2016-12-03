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    Президент Ильхам Алиев прибыл в Тертерский район

    Глава государства и его супруга посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, воздвигнутый в центре города Тертер

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева прибыли в Тертерский район.

    Как сообщает Report, глава государства и его супруга посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, воздвигнутый в центре города Тертер, возложили цветы к его подножию.

    Глава Исполнительной власти Тертерского района Мустагим Мамедов проинформировал президента Ильхама Алиева и его супругу Мехрибан Алиеву о работе по благоустройству и созиданию, проделанной на территории, прилегающей к памятнику.

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